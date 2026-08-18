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Арсен Захарян может остаться в «Реале Сосьедад» из-за отсутствия других предложений

Арсен Захарян может остаться в «Реале Сосьедад» из-за отсутствия других предложений
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Российский полузащитник Арсен Захарян может остаться в «Реале Сосьедад». Испанский клуб был готов рассмотреть его продажу, однако не получил ни одного предложения. Об этом сообщает авторитетное испанское издание AS.

Источник отмечает, что во время летних сборов у Захаряна не было травм, которые помешали бы его предсезонной подготовке.

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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