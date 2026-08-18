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Тренер сборной Египта потерял сознание во время драки между его жёнами — источник

Тренер сборной Египта потерял сознание во время драки между его жёнами — источник
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Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан оказался жертвой семейного конфликта. Об этом сообщает New Age со ссылкой на Sky News Arabia.

Эпизод произошёл во время отдыха Хассана в одном из египетских отелей в компании своей жены Дан-Адам. В определённый момент Хассан и его нынешняя супруга пересеклись с бывшей женой тренера Хувайдой, которая шла в компании своих детей. После обмена оскорблениями между женщинами возникла ожесточённая перепалка. Позднее Дан-Адам уточнила, что во время конфликта кто-то бросил в неё горячий кофе. Хассан, оказавшийся в центре конфликта, в растерянности попытался успокоить стороны, но в итоге потерял сознание. По прошествии некоторого времени на место конфликта прибыла полиция.

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