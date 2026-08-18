Непомнящий: старт махачкалинского «Динамо» — одно из чудес нашего чемпионата

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлении махачкалинского «Динамо» на старте нынешнего сезона. На данный момент динамовцы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

«Старт махачкалинского «Динамо» — одно из чудес нашего чемпионата. В прошлом сезоне команда была колючая и неуступчивая, но довольствовалась разве что ничейными результатами. Пришёл Евсеев и что-то там перевернул. Он колоритная фигура. Команда теперь тоже стала очень колоритной — никого не боится, со всеми старается играть на равных, из позиции силы. «Динамо» меня приятно удивляет, такая команда-выскочка. Я понимаю, что играть на уровне лидеров не про Махачкалу, но слежу за ними с большим интересом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионат