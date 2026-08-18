Никлас Фюллькруг вернулся в «Вердер»

Нападающий Никлас Фюллькруг на правах аренды перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Вердер». Об этом сообщается на официальном сайте бременской команды.

Срок действия арендного договора между клубами рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Никлас Фюллькруг является воспитанником «Вердера», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке немца есть «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг», «Ганновер-96», дортмундская «Боруссия» и «Милан». С января 2026 года форвард играл за «россонери» в рамках аренды, забив один гол в 20 матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.