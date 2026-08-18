«Спартак» увеличил спонсорские доходы более чем на 200% за последние два года

Коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьёв сообщил, что московский клуб увеличил свои спонсорские доходы более чем на 200% за последние два года. Он отметил стремительный рост красно-белых в этом плане.

«У нас есть долгие контракты, заключённые давно, а есть соглашения короткие. Мы выросли в спонсорских доходах более чем на 200% за два года. На рынке и правда стало меньше денег, и стало очень важно, кому вы эти деньги передаёте. Но мы очень сильно растём», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» завоевал Фонбет Кубок России.