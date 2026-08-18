Маттеус: Кейн в наибольшей степени заслуживает «Золотой мяч»

Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус объяснил, почему, по его мнению, нападающий «Баварии» Гарри Кейн в наибольшей степени заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2026.

«Гарри Кейн не играл в субботу [с «РБ Лейпциг»]. В среду англичанину вручат «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру Европы. Для меня Кейн также является главным претендентом на « Золотой мяч». Я оцениваю весь год, а не только одну игру или один чемпионат мира.

Несколько профессиональных футболистов выигрывали чемпионат Испании с «Барселоной» и чемпионат мира со своими сборными, но был ли среди них игрок, который выделялся на их фоне? В случае с Ламином Ямалем я считаю, что нет!

Лионель Месси выиграл МЛС с «Интер Майами» — лигу, которая не так сильна, как европейские. На чемпионате мира он забил восемь голов, но также не реализовал два пенальти. Килиан Мбаппе дошёл до полуфинала чемпионата мира с Францией, однако не выиграл титул с «Реалом». Подобное можно сказать и об англичанине Джуде Беллингеме.

Кейн выиграл два национальных титула с «Баварией». Единственный его недостаток — он не вышел в финалы чемпионата мира и Лиги чемпионов. В остальном он демонстрировал выдающуюся игру, и, на мой взгляд, у него не было ни одного слабого отрезка. Он и Родри — игроки, которые позволяют своим действ