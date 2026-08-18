15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» и SberDevices объявили о старте партнёрства

«Спартак» и SberDevices объявили о старте партнёрства
Комментарии

«Спартак» подписал контракт со SberDevices. Логотип компании появится на форме команды. Также в клубе обещают оборудовать домашний стадион умными устройствами и усилить представление в диджитал-сфере.

Начало сотрудничества прокомментировал коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьёв.

«Мы рады сегодня подписываться с ведущим производителем умных устройств в нашей стране. «Спартак» — самый популярный клуб в стране, и нам очень важно иметь больших партнёров, лидирующих в своих областях.

Мы собираемся переоснастить стадион телевизорами. Будем делать совместные розыгрыши. Мы рады этому партнёрству. Планируем развиваться. Много чего интересного покажем на деле. Добро пожаловать в красно-белую семью!» — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Спартак» увеличил спонсорские доходы более чем на 200% за последние два года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android