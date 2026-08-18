«Спартак» и SberDevices объявили о старте партнёрства

«Спартак» подписал контракт со SberDevices. Логотип компании появится на форме команды. Также в клубе обещают оборудовать домашний стадион умными устройствами и усилить представление в диджитал-сфере.

Начало сотрудничества прокомментировал коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьёв.

«Мы рады сегодня подписываться с ведущим производителем умных устройств в нашей стране. «Спартак» — самый популярный клуб в стране, и нам очень важно иметь больших партнёров, лидирующих в своих областях.

Мы собираемся переоснастить стадион телевизорами. Будем делать совместные розыгрыши. Мы рады этому партнёрству. Планируем развиваться. Много чего интересного покажем на деле. Добро пожаловать в красно-белую семью!» — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.