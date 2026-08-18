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Литвинов: Барко — основополагающий футболист «Спартака», ждём его возвращения на поле

Литвинов: Барко — основополагающий футболист «Спартака», ждём его возвращения на поле
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высоко отозвался о своём травмированном одноклубнике Эсекьеле Барко.

«Сейчас будем ждать восстановления Барко. Я не знаю, как оно пойдёт. Может, завтра он в общей группе будет. Сильно ждём его возвращения на поле. Он основополагающий футболист у нас в составе», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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