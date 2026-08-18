«Много подводных камней». Моссаковский — об уходе Батракова из «Локомотива»

Известный комментатор Михаил Моссаковский отреагировал на слухи о переходе полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай».

«Я рад за Алексея Батракова. Хотя и не рад, тому, как случился его уход. И тому, что происходит с «Локомотивом». Буквально за несколько месяцев «Локо» растерял почти всех своих лидеров. Алексей оставался в числе последних.

Знаю, что Лёша не стремился уйти из «Локо» во что бы то ни стало. Но в условиях тотальной распродажи смысла оставаться не было. Команды, взявшей весной бронзу, просто не стало. Да и клуб был заточен на продажу своего главного актива этим летом. «Локо» нужны были деньги, чтобы залатать финансовые дыры.

Теперь финансы появятся. В том числе — и на нескольких новых игроков. Хотя выстроить команду, равную той, что была у «Локо» год назад, будет очень трудно.