Календарь матчей «Спартака» в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание

Накануне был опубликован подробный календарь футбольных турниров России до конца календарного 2026 года. В частности, стало известно расписание матчей «Спартака» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

Матчи «Спартака» в РПЛ до конца 2026 года:

5-й тур, 23 августа (воскресенье), 20:00 мск: «Спартак» – «Зенит»;

6-й тур, 30 августа (воскресенье), 17:30 мск: «Спартак» – «Оренбург»;

7-й тур, 6 сентября (воскресенье), 18:30 мск: «Динамо» – «Спартак»;

8-й тур, 13 сентября (воскресенье), 17:00 мск: «Спартак» – «Ростов»;

9-й тур, 16 сентября (среда), 18:30 мск: «Спартак» – «Факел»;

10-й тур, 11 октября (воскресенье), 17:30 мск: «Крылья Советов» – «Спартак»;

11-й тур, 18 октября (воскресенье), 18:30 мск: «Спартак» – «Рубин»;

12-й тур, 25 октября (воскресенье), 16:00 мск: ЦСКА – «Спартак»;

13-й тур, 1 ноября (воскресенье), 19:45 мск: «Локомотив» – «Спартак»;

14-й тур, 8 ноября (воскресенье), 16:15 мск: «Спартак» – «Акрон»;

15-й тур, 22 ноября (воскресенье), 16:30 мск: «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»;

16-й тур, 30 ноября (понедельник), 19:30 мск: «Факел» – «Спартак»;

17-й тур, 6 декабря (воскресенье), 17:00 мск: «Спартак» – «Динамо»

Матчи «Спартака» в Кубке России (Путь РПЛ) до конца 2026 года:

Группа A. 2-й тур, 19 августа (среда), 18:30 мск: «Рубин» – «Спартак»;

Группа A. 3-й тур, 2 сентября (вторник), 20:45 мск: «Спартак» – «Родина»;

Группа A. 4-й тур, 15 октября (четверг), 20:45 мск: «Родина» – «Спартак»;

Группа A. 5-й тур, 28 октября (среду), 20:30 мск: «Спартак» – «Рубин»;

Группа A. 6-й тур, 26 ноября (четверг), 17:00 мск: «Оренбург» – «Спартак».