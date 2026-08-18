Календарь матчей «Спартака» в РПЛ и Кубке России до конца 2026 года: полное расписание

Накануне был опубликован подробный календарь футбольных турниров России до конца календарного 2026 года. В частности, стало известно расписание матчей «Спартака» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.
Матчи «Спартака» в РПЛ до конца 2026 года:
5-й тур, 23 августа (воскресенье), 20:00 мск: «Спартак» – «Зенит»;
6-й тур, 30 августа (воскресенье), 17:30 мск: «Спартак» – «Оренбург»;
7-й тур, 6 сентября (воскресенье), 18:30 мск: «Динамо» – «Спартак»;
8-й тур, 13 сентября (воскресенье), 17:00 мск: «Спартак» – «Ростов»;
9-й тур, 16 сентября (среда), 18:30 мск: «Спартак» – «Факел»;
10-й тур, 11 октября (воскресенье), 17:30 мск: «Крылья Советов» – «Спартак»;
11-й тур, 18 октября (воскресенье), 18:30 мск: «Спартак» – «Рубин»;
12-й тур, 25 октября (воскресенье), 16:00 мск: ЦСКА – «Спартак»;
13-й тур, 1 ноября (воскресенье), 19:45 мск: «Локомотив» – «Спартак»;
14-й тур, 8 ноября (воскресенье), 16:15 мск: «Спартак» – «Акрон»;
15-й тур, 22 ноября (воскресенье), 16:30 мск: «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»;
16-й тур, 30 ноября (понедельник), 19:30 мск: «Факел» – «Спартак»;
17-й тур, 6 декабря (воскресенье), 17:00 мск: «Спартак» – «Динамо»
Матчи «Спартака» в Кубке России (Путь РПЛ) до конца 2026 года:
Группа A. 2-й тур, 19 августа (среда), 18:30 мск: «Рубин» – «Спартак»;
Группа A. 3-й тур, 2 сентября (вторник), 20:45 мск: «Спартак» – «Родина»;
Группа A. 4-й тур, 15 октября (четверг), 20:45 мск: «Родина» – «Спартак»;
Группа A. 5-й тур, 28 октября (среду), 20:30 мск: «Спартак» – «Рубин»;
Группа A. 6-й тур, 26 ноября (четверг), 17:00 мск: «Оренбург» – «Спартак».