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Алексей Батраков лайкнул публикацию о своём переходе в «Галатасарай»

Алексей Батраков лайкнул публикацию о своём переходе в «Галатасарай»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поставил лайк в соцсетях под публикацией о своём переходе в «Галатасарай».

Комментатор Тимур Журавель посвятил переезду Батракова в Турцию отдельный пост, упомянув в нём атмосферу на турецких стадионах. Алексей лайкнул эту публикацию.

Фото: Скриншот из соцсетей

Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни Батраков прибудет в Стамбул для медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем». Сумма сделки, по данным источников, должна составить € 25 млн.

В минувшем сезоне Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Согласно информаци