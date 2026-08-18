«Барселона» и «Реал» могут побороться за полузащитника из Ла Лиги — AS

«Барселона», мадридский «Реал» и «Вильярреал» проявляют интерес к полузащитнику сантандерского «Расинга» Серхио Мартинесу. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Барселона» и «Реал» уже интересовались 19-летним футболистом минувшей зимой, однако он предпочёл остаться в «Расинге». В ноябре 2025 года Мартинес продлил контракт до 2029 года, и теперь его трудовое соглашение включает сумму отступных в размере € 3 млн.

В минувшем сезоне «Расинг» играл в Сегунде. Мартинес принял участие в 10 матчах соревнования, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.