ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 18 августа, в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027 встретятся московский ПФК ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступит Михаил Плиско. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

ЦСКА: Бориско, Бандикян, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Кисляк, Баринов, Козлов, Кармо, Глебов, Мусаев.

«Акрон»: Тереховский, Попенков, Неделчяру, Бокоев, Роча, Хосонов, Базилевский, Платон, Дмитриев, Аревало, Макеев.

В матче 1-го тура группы D Кубка России ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» (1:1, 5:4 пен.), а «Акрон» разгромно уступил «Ростову» (0:4).

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).