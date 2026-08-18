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«Ну невозможно играть». Гурцкая сравнил форвардов ЦСКА Мусаева и Гонду

«Ну невозможно играть». Гурцкая сравнил форвардов ЦСКА Мусаева и Гонду
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Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил нападающих ЦСКА Тамерлана Мусаева и Лусиано Гонду.

«Это уже набило оскомину. Ну нельзя с таким нападающим играть. Ну невозможно играть. Может быть, он хороший парень. Скорее всего. Может быть, он в какой-нибудь команде второй восьмёрки был бы неплохим. Но сейчас просто… Мусаева вообще непонятно, почему держат в ЦСКА. Даже вышел Гонду – стало похоже хоть что-то на футбол. Ну лучше, чем с Мусаевым. Он хотя бы двигается, хотя бы открывается», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Мусаев провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Гонду сыграл за армейцев четыре встречи и сделал одну результативную передачу.

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