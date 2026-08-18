«Галатасарай» предложит Фернандешу оклад в € 21 млн, контракт — до 2030-го — The Telegraph

«Галатасарай» готов предложить полузащитнику и капитану «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу четырёхлетний контракт с зарплатой в € 21 млн за сезон. Также 31-летний футболист получит бонус в размере € 4 млн в случае перехода. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» «категорически против продажи Фернандеша, которого они считают неотъемлемой частью своих планов». Кроме того, в минувшем месяце истёк пункт о выкупе контракта полузащитника за € 65 млн.

«Галатасарай» готов предложить «красным дьяволам» € 50 млн за трансфер португальского хавбека. Турки рассматривают вариант с выплатой € 35 млн в качестве фиксированной суммы, которые будут распределены на три транша до 2028 года, и ещё € 15 млн в виде бонусов.

Сколько зарабатывают футболисты:

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