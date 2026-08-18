«Ювентус» объявил об аренде Викарио у «Тоттенхэма» до конца сезона

«Ювентус» на официальном сайте объявил об аренде вратаря Гульельмо Викарио у «Тоттенхэма» до 30 июня 2027 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что 29-летний голкипер перейдёт в туринский клуб на правах аренды с необязательной опцией выкупа.

Викарио является футболистом «Тоттенхэма» с лета 2023 года. В минувшем сезоне итальянец принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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