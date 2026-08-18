Состоялась презентация Жозе Моуринью в должности главного тренера «Реала»

Сегодня, 18 августа, Жозе Моуринью был представлен в качестве главного тренера мадридского «Реала». В зале заседаний штаб‑квартиры клуба прошла официальная презентация специалиста.

Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес поприветствовал нового тренера, после чего Моуринью подписал контракт на три сезона — до июня 2029 года. В рамках церемонии тренеру вручили памятные подарки: копию макета стадиона, часы и футболку с его именем. В мероприятии также принял участие почётный президент клуба Пирри (Хосе Мартинес Санчес).

16 августа «Королевский клуб» завершил предсезонную подготовку уверенной победой над немецким «Шальке-04» — 3:0. Этот матч стал последней разминкой перед официальным стартом сезона для команды. Новый сезон «Реала» начнётся 22 августа встречей с «Эспаньолом».