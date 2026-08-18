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Александр Кержаков высказал мнение, почему травма Мойзеса является потерей для ЦСКА

Александр Кержаков высказал мнение, почему травма Мойзеса является потерей для ЦСКА
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Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков высказал мнение, почему травма защитника Мойзеса является потерей для ЦСКА.

— Мойзес — потеря большая?
— Конечно. Я просто рад, что появляются новые молодые футболисты, которые заслуживают доверия и которые играют очень хорошо. Но, я думаю, тому же Данилову играть и расти рядом с Мойзесом намного проще, чем с Рейсом, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее армейский клуб сообщил о травме крестообразной связки у защитника, полученной в матче 4-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Факелом» (1:0).

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в трёх встречах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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