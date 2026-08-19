Мюнхен хочет принять финал Лиги чемпионов — 2028: заявка одобрена городским советом — B&G

Немецкий Мюнхен претендует на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА 2028 года на стадионе «Альянц Арена»: городской совет города одобрил соответствующую заявку. Исполнительный комитет УЕФА примет решение о городе‑хозяине в середине сентября 2026 года.

«В 2025 году Мюнхен вновь продемонстрировал, что способен принимать крупные спортивные мероприятия высочайшего международного уровня. Повторное проведение такого турнира стало бы отличной возможностью представить Мюнхен на международной арене как космополитичный город, любящий спорт и способный организовать мероприятие на высоком уровне», — приводит слова мэра Мюнхена Доминика Краузе Bayern & Germany в социальной сети.

Последний финал Лиги чемпионов УЕФА прошёл 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия. В матче встретились «ПСЖ» и «Арсенал». Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, победитель определился в серии пенальти. «ПСЖ» во второй раз подряд стал победителем турнира.