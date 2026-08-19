Газзаев: у «Локомотива» профессиональные руководители, занимающиеся вопросом трансферов

Российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию в московском «Локомотиве» на фоне ухода ряда ключевых футболистов. Ранее сообщалось о возможном трансфере полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

«Из «Локомотива» ушли четыре ключевых игрока — Баринов, Батраков, Воробьёв и Карпукас. Эти игроки занимали ведущие позиции в своих линиях. Мы видим результаты «Локомотива». Если они не стабилизируют игру, не укрепят свои линии, бороться за призовые места будет очень сложно. У «Локомотива» есть профессиональные руководители, которые занимаются вопросом трансферов», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.