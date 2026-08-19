Радимов — об «Ахмате»: к Черчесову могут возникнуть вопросы

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о ситуации в «Ахмате». Команда не выиграла ни одного из четырёх стартовых матчей в чемпионате страны.

«У «Ахмата» нет побед в четырёх турах, поэтому к Черчесову могут вполне появиться вопросы. В любом случае любое качество игры должно подкрепляться результатом. Неважно, с кем ты где-то играл. Понятно, что они играли со «Спартаком», с «Краснодаром» на выезде. С тем же «Локомотивом» вничью сыграли в Москве, а соперник — не подарок был. Но всё равно мне кажется, что «Ахмат» в том состоянии, когда должен сделать больше. Я надеюсь, что у Саламыча это получится, потому что всё-таки это классный специалист», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».