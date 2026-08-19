15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — об «Ахмате»: к Черчесову могут возникнуть вопросы

Радимов — об «Ахмате»: к Черчесову могут возникнуть вопросы
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о ситуации в «Ахмате». Команда не выиграла ни одного из четырёх стартовых матчей в чемпионате страны.

«У «Ахмата» нет побед в четырёх турах, поэтому к Черчесову могут вполне появиться вопросы. В любом случае любое качество игры должно подкрепляться результатом. Неважно, с кем ты где-то играл. Понятно, что они играли со «Спартаком», с «Краснодаром» на выезде. С тем же «Локомотивом» вничью сыграли в Москве, а соперник — не подарок был. Но всё равно мне кажется, что «Ахмат» в том состоянии, когда должен сделать больше. Я надеюсь, что у Саламыча это получится, потому что всё-таки это классный специалист», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Игрок «Ахмата» Самородов: в нашем чемпионате нет фаворитов и аутсайдеров