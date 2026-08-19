«Я потерял дар речи». Ули Хёнес — о повторной потере сознания Мусиалой

Член наблюдательного совета и почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал ситуацию с полузащитником клуба Джамалом Мусиалой, который во второй раз за четыре дня потерял сознание на поле.

18 августа игрок второй раз потерял сознание во время товарищеского матча с «Хайденхаймом» (2:4). Футболисту стало плохо через несколько минут после появления на поле. Ранее, 15 августа, 23-летний полузащитник потерял сознание во время товарищеского матча с «РБ Лейпциг» (3:1). Инцидент произошёл на 83‑й минуте встречи, вскоре после того, как Мусиала забил гол.