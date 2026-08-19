Мирлинд Даку заявил, что «Спартак» может стать чемпионом в текущем сезоне РПЛ

Новый нападающий московского «Спартака» Мирлинд Даку ответил на вопрос о чемпионских амбициях красно-белых. Албанский форвард верит в то, что «Спартак» сумеет завоевать золотые медали Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Чемпионство «Спартака» в этом сезоне реально?

— Конечно. У нас есть хорошая команда, хороший тренер, хорошая организация в клубе, — приводит слова Мирлинда Даку интернет-портал «Матч ТВ».

«Спартак» объявил о переходе Даку из «Рубина» 6 августа. Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на три года. Ранее СМИ также связывали футболиста с ЦСКА и «Зенитом», однако до трансфера дело так и не дошло.