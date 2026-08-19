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Крылья Советов — Зенит, стартовые составы команд на матч Кубка России 2026/2027, 19 августа 2026

«Крылья Советов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2026/2027
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Сегодня, 19 августа, в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027 встретятся самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
19 августа 2026, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Кокарев, Фернандес, Ороз, Галдамес, Горшков, Бабкин, Баньяц, Столбов, Макаров, Шитов, Джеффри.

«Зенит»: Москвичёв, Алип, Андраде, Сантос, Волков, Ерохин, Караваев, Кондаков, Луис Энрике, Мостовой, Фелипе Аугусто.

Перед этой встречей «Крылья Советов» занимают первую строчку в таблице группы С, имея в активе три очка. У «Зенита» также три очка, и команда располагается на второй строчке. Также в группе С находятся махачкалинское «Динамо» (0 очков) и калининградская «Балтика» (0).

Действующий побед