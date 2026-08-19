Заза Джанашия: Батраков же наш, локомотивский — хочу, чтобы он шёл выше

Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на новость о переходе хавбека железнодорожников Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

«Я был в Турции — там очень тяжело играть. Думаю, Батраков выдержит нагрузку. Если он уехал, должен выдержать нагрузку. Он же знал, куда едет. Я надеюсь, что Батраков хорошо выступит в «Галатасарае». Конечно, я не хотел, чтобы он ехал в Турцию. Испанский, итальянский или французский чемпионат — да. Там он сыграл бы лучше, чем в Турции, потому что к Турции ещё надо привыкнуть. Там другие болельщики, другой футбол, еда, менталитет. Однако Батраков молодой — привыкнет.

Надеюсь, что «Галатасарай» станет для него трамплином для перехода в ещё более статусный клуб. Он же наш, локомотивский — я хочу, чтобы он шёл только выше, а не ниже. «Галатасарай» — хорошая команда. Вопрос в том, прибавит ли он там. Надеюсь, всё будет хорошо», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.