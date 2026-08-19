Дочь Луки Модрича Эма стала воспитанницей женской академии «Реала»

13‑летняя Эма Модрич, дочь футболиста Луки Модрича, стала воспитанницей женской академии мадридского «Реала». Об этом сообщает Madrid Xtra в социальной сети.

Ранее Эма выступала за команду U13 «Милана» и весной 2026 года помогла ей выиграть турнир Coppa Garino в Турине: в полуфинале «Милан» победил «Интер», а в финале — «Ювентус».

До переезда семьи в Италию девочка тренировалась в структуре мадридского клуба, но не смогла войти в состав женского коллектива — в тот момент в академии не было команды подходящей возрастной категории.

Хорватский полузащитник, которому исполнилось 40 лет, выступал за «Реал» в период с 2012 по 2025 год, а затем заключил контракт с «Миланом».