Радимов оценил игру «Зенита» на старте нового сезона РПЛ

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов поделился мнением об игре санкт-петербургского «Зенита» на старте сезона-2026/2027.

«Полагаю, что «Зенит» сделал верные выводы после поражения от «Родины». Но, с другой стороны, хочется от «Зенита» более яркое, более впечатляющее качество игры, тем более в таких матчах. И я думаю, что «Зенит» просто не форсировал эту подготовку. Когда «Зенит» выйдет на максимальные мощности в плане физической подготовки, мы увидим скорости 90 минут. А пока мы видим это фрагментарно. Даже Семак на флеш-интервью сказал: «Мы физически выглядим ещё не до конца максимально готовыми». Поэтому такие перепады в игре существуют, и хорошо, что «Зенит» набрал эти очки, мог и максимум взять, если бы не конфуз с «Родиной», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».