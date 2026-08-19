Экс-защитник «Барселоны» Пуйоль оценил шансы «Реала» при Моуринью

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что «Реал» может стать сильнее под руководством Жозе Моуринью.

«Мы говорим о великом тренере. Я познакомился с ним в «Барселоне», когда перешёл из молодёжной команды в основную. Уже тогда было заметно, насколько глубоко он разбирается в футболе. Впоследствии он построил блестящую карьеру и возглавил «Реал». В то время мы находились на пике формы — я хорошо помню то грандиозное соперничество.

Тогда на фоне противостояния Гвардиолы и Моуринью, Месси и Криштиану блистали две по‑настоящему великие команды. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Я по‑прежнему уверен, что «Барселона» — сильная команда и способна провести отличный сезон. При Моуринью «Реал» может стать ещё мощнее», — приводит слова Пуйоля Marca.

Новый сезон «Реала» начнётся 22 августа матчем с «Эспаньолом».