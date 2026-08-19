Валерий Газзаев рассказал, что нужно ЦСКА, чтобы претендовать на самые высокие места

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, какие шаги необходимы армейцам для борьбы за самые высокие места в чемпионате. Команда Дмитрия Игдисамова занимает пятую строчку в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с восемью очками после четырёх игр турнира.

«В ЦСКА сейчас молодой тренер, который старается определить стартовый состав, качество игры. Думаю, через результаты нужно идти к качеству. Важно стабилизировать состав и игру команды, тактический рисунок. Эти моменты очень важны, чтобы команда претендовала на самые высокие места. Сейчас, с одной стороны, в чемпионате ЦСКА показал неплохой результат. Однако касательно перспектив сейчас сказать что-то сложно. Чтобы бороться за призовые места, нужно обязательно в принципиальных матчах показывать результат. От результата мы должны переходить к качеству игры», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.