«Не хочется терять таких игроков». Митрюшкин — о возможном уходе Карпукаса и Батракова

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин высказал мнение о возможном уходе своих партнёров по команде Артёма Карпукаса и Алексея Батракова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Карпукас может перейти в «Зенит», а Батраков — в турецкий «Галатасарай». Митрюшкин отметил, что потеря таких игроков будет ощутимой.

— Насколько сильно отразится на «Локомотиве» возможный уход Батракова и Карпукаса?

— Это футбол — люди всегда приходят и уходят. Таких качественных игроков не хочется терять любой команде. Ну ничего, будем двигаться дальше. Пожелаем им удачи. Повторюсь, что это футбол, так бывает, — приводит слова Митрюшкина «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ, набрав четыре очка в четырёх матчах. Команда под руководством Михаила Галактионова трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Накануне «Локомотив» проиграл на выезде «Ростову» со счётом 0:1 в рамках группового этапа Пути РПЛ