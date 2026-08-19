Зобнин ответил, как отражается на «Спартаке» потеря Барко

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о том, как отражается отсутствие полузащитника Эсекьеля Барко на игре красно-белых. Он пропустил последний матч команды из-за травмы.

— Барко не сыграл в матче с «Балтикой». Насколько это чувствовалось?

— Всегда чувствуется, когда не играет человек, которой может и придержать мяч, и сохранить, и отдать обостряющий пас. Когда он не играет, его, конечно же, всегда не хватает. Поэтому чувствовалось, конечно.

— Следующий матч в чемпионате с «Зенитом». Болельщики переживают, что Барко не сможет восстановиться.

— Пока что мы не думаем про «Зенит», у нас впереди Кубок и матч с «Рубином». Будет очень тяжёлая игра, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».