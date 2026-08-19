Артета намерен усилить атаку «Арсенала», несмотря на неудачу с Винисиусом — The Touchline

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета намерен усилить атаку команды новым футболистом, сообщает The Touchline в социальной сети.

По информации источника, несмотря на неудачную попытку приобрести вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, Артета продолжает искать варианты для укрепления атакующей линии.

Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к нападающему «Шахтёра» Кауану Элиасу. Представители клуба присутствовали на трибунах во время матча с «Кудровкой», который завершился со счётом 5:1. В этой игре 20‑летний форвард оформил хет‑трик.

В первом официальном матче сезона «Арсенал» одержал уверенную победу над «Манчестер Сити» в поединке за Суперкубок Англии — встреча завершилась со счётом 3:0.

Новый сезон английской Премьер‑лиги команда Артеты начнёт 21 августа домашней игрой с «Ковентри Сити», которую тренирует Фрэнк Лэмпард.