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«Лидеров нет». Сенников — о ситуации в «Локомотиве» после ухода Батракова и Карпукаса

«Лидеров нет». Сенников — о ситуации в «Локомотиве» после ухода Батракова и Карпукаса
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы команды после возможного ухода ряда ключевых футболистов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Артём Карпукас может перейти в «Зенит», а Алексей Батраков — в турецкий «Галатасарай».

«Печально. Команда, в принципе, очень хорошая. В прошлом сезоне был действительно крепкий состав. Заняли третье место, команда добивалась результатов. Но пришло время — игроки выросли. Все ждали, что Батраков уйдёт в любом случае. Это было неизбежно. По другим игрокам — это их выбор. Им были предложены контракты. Но учитывая, что у них заканчиваются соглашения с клубом, игроки могли уйти бесплатно.

В целях клуба правильнее отпустить футболистов раньше и получить компенсацию, чем ждать окончания контракта. Сейчас ось «Локомотива» почти на сто процен