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«Оренбург» объявил об уходе спортивного директора клуба

«Оренбург» объявил об уходе спортивного директора клуба
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Спортивный директор «Оренбурга» Исмаил Ибрагимов покинул команду по обоюдному согласию сторон.

«Исмаил Ахмедович вступил в должность спортивного директора в декабре 2024 года. За это время команда, формировавшаяся под выступление в Первой лиге и узнавшая о том, что ей предстоит выступление в РПЛ, сумела сохранить прописку в элите, где продолжает свои выступления. Нельзя не отметить вклад в развитие молодых футболистов: так, под руководством Ибрагимова в системе клуба была восстановлена молодёжная команда, а ряд игроков, прошедших «Оренбург‑2», дебютировали за главную команду. Исмаил Ахмедович, благодарим за работу и желаем удачи!» — написано в сообщении клуба в телеграм-канале.

После четырёх туров РПЛ «Оренбург» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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