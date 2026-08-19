«Оренбург» объявил об уходе спортивного директора клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Исмаил Ибрагимов покинул команду по обоюдному согласию сторон.

«Исмаил Ахмедович вступил в должность спортивного директора в декабре 2024 года. За это время команда, формировавшаяся под выступление в Первой лиге и узнавшая о том, что ей предстоит выступление в РПЛ, сумела сохранить прописку в элите, где продолжает свои выступления. Нельзя не отметить вклад в развитие молодых футболистов: так, под руководством Ибрагимова в системе клуба была восстановлена молодёжная команда, а ряд игроков, прошедших «Оренбург‑2», дебютировали за главную команду. Исмаил Ахмедович, благодарим за работу и желаем удачи!» — написано в сообщении клуба в телеграм-канале.

После четырёх туров РПЛ «Оренбург» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.