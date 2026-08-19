«Оренбург» объявил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента клуба

«Оренбург» объявил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента клуба по обоюдному согласию сторон.

«Кирилл Сергеевич вступил на должность президента в декабре 2024 года. За это время клубу удалось сделать стремительный шаг вперёд в развитии. «Оренбург» стал узнаваемым брендом далеко за пределами родного города, удалось установить рекорд посещаемости стадиона «Газовик» (8249 зрителей на матче против «Зенита»). Команда смогла сохранить прописку в элите отечественного футбола, открыв общественности много новых и интересных имён.

Кирилл Сергеевич, благодарим за ежедневную работу на благо клуба и желаем успехов!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

«Оренбург» после четырёх туров Альфа-Банк РПЛ занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав пять очков.