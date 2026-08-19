Сенников: «Локомотив» будет середняком — молодые игроки не дадут результата

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы московского клуба в нынешнем сезоне. Ранее команду покинул нападающий Дмитрий Воробьёв. Помимо этого, СМИ сообщают о скором уходе полузащитников Артёма Карпукаса в «Зенит» и Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

— Допускаете ли, что «Локомотив» на данный момент превратится в середняка?

— На сегодняшнем этапе думаю, что так и получится. Будет средняя команда. Но надеюсь, что молодые футболисты, которые пришли в «Локомотив», постараются достичь высокого уровня и расти. Всё будет зависеть от селекционной и тренерской работы. Не могу сказать, что состав команды на данный момент хуже, чем у «Ростова», «Рубина» и «Крыльев Советов». Да, состав уступает лидерам, которые борются за чемпионство. Есть деньги, которые клуб получит за проданных футболистов. Можно провести хорошую селекцию и докупить двух-трёх игроков.

В прошлом сезоне пробовали бороться за чемпионство. Но ресурсов всё равно не хватает. Занимать четвёртое или восьмое место будет финансово выгодно. Ты не берёшь игроков и развиваешь сво