«Астон Вилла» согласовала переход защитника Аарона Ван-Биссаки из «Вест Хэма» — Романо

«Астон Вилла» согласовала переход флангового защитника Аарона Ван-Биссаки из «Вест Хэм Юнайтед». Фулбек сборной ДР Конго присоединится к команде Унаи Эмери на правах аренды с обязательной опцией выкупа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, «Вест Хэм» вылетел из английской Премьер-лиги по итогам сезона-2025/2026, набрав 39 очков. «Молотобойцы» отстали от «Тоттенхэма» с 17-й строчки на два очка.

В минувшем сезоне Ван-Биссака принял участие в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился двумя результативными передачами. На ЧМ-2026 защитник сыграл в четырёх встречах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 15 млн.