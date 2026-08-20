«Барселона» близка к завершению подписания вратаря на будущий сезон — Marca

У «Барселоны» есть чёткий план по вратарской позиции на сезон-2027/2028. Как сообщает издание Marca, каталонцы близки к завершению подписания основного вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича. Переговоры с «Фенербахче» на продвинутой стадии, но соглашения пока нет.

По данным источника, идея состоит в том, чтобы осуществить трансфер до 1 сентября и отдать Ливаковича в аренду на год в команду, где он будет основным. Двумя голкиперами «Барселоны» в сезоне-2026/2027 останутся Жоан Гарсия и Войцех Щенсны.

Хорватский вратарь присоединится к первой команде летом следующего года, когда контракт Войцеха Щенсного подойдёт к концу, и станет дублёром основного голкипера Жоана Гарсии. Сообщается, что трансфер Ливаковича обойдётся каталонцам в € 3-5 млн.