15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Великолепно!» Игрок «Краснодара» Оздоев оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»

«Великолепно!» Игрок «Краснодара» Оздоев оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»
Комментарии

Игрок «Краснодара» Магомед Оздоев назвал великолепным трансфер полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай». Ранее «Чемпионат» сообщал, что россиянин согласовал с турецким клубом четырёхлетний контракт.

— Как оцените трансфер Батракова в «Галатасарай»?
— Великолепно! Я очень рад за Батракова. Знаю и надеюсь, что у него всё получится. По стилистике он подходит чемпионату Турции. «Галатасарай» — это гранд. Для Батракова это очень хорошее время для перехода, чтобы был дальнейший прогресс.

— Он может использовать «Галатасарай» как трамплин, чтобы потом перейти в ещё более сильный клуб?
— Да, конечно, — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Родри — в «Барсе», признание Батракова и приговор для Альвареса. Трансферы и слухи дня
Родри — в «Барсе», признание Батракова и приговор для Альвареса. Трансферы и слухи дня