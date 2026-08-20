«Великолепно!» Игрок «Краснодара» Оздоев оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»

Игрок «Краснодара» Магомед Оздоев назвал великолепным трансфер полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай». Ранее «Чемпионат» сообщал, что россиянин согласовал с турецким клубом четырёхлетний контракт.

— Как оцените трансфер Батракова в «Галатасарай»?

— Великолепно! Я очень рад за Батракова. Знаю и надеюсь, что у него всё получится. По стилистике он подходит чемпионату Турции. «Галатасарай» — это гранд. Для Батракова это очень хорошее время для перехода, чтобы был дальнейший прогресс.

— Он может использовать «Галатасарай» как трамплин, чтобы потом перейти в ещё более сильный клуб?

— Да, конечно, — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.