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Расписание матчей Лиги конференций — 2026/2027 по футболу на 20 августа

Расписание матчей Лиги конференций — 2026/2027 по футболу на 20 августа
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Сегодня, 20 августа, пройдут первые матчи квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 20 августа (время — московское):

  • 19:00. «Интер Турку» — «Копенгаген»;
  • 19:00. «Линкольн Ред Импс» — «Ларн»;
  • 20:00. «Тромсё» — «Брайтон и Хоув Альбион»;
  • 20:00. «Норшелланн» — «Санкт-Галлен»;
  • 20:00. «Мидтьюлланн» — «Риека»;
  • 20:30. «Клаксвик» — «Рига»;
  • 20:45. ПАОК — «Бранн»;
  • 21:00. «Твенте» — «Карабах»;
  • 21:00. «Викингур» Рейкьявик — «Борац Баня-Лука»;
  • 21:00. «Горник Забже» — «Монако»;
  • 21:00. «Дрита» — «Интер Эскальдес»;
  • 21:15. «Сьон» — «Аякс»;
  • 21:30. «Мотеруэлл» — «Фрайбург»;
  • 21:30. «Панатинаикос» — «Градец Кралове»;
  • 21:30. «Лугано» — «Маккаби Тель-Авив»;
  • 21:30. «Аталанта» — «Хапоэль Тель-Авив»;
  • 21:30. «Гент» — «Хиберниан»;
  • 21:45. «Харт оф Мидлотиан» — «Рапид»;
  • 21:45. «Рейнджерс» — «Яблонец»;
  • 22:00. «Брага» — «Аустрия»;
  • 22:00. «Динамо Тирана» — «Пафос»;
  • 22:00. «Хетафе» — «Партизан»;
  • 22:00. «Хайдук» Сплит — «Ракув»;
  • 22:00. «Шемрок Роверс» — КУПС.
Календарь матчей Лиги конференций
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