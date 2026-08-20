В «Балтике» рассказали о приоритетах между РПЛ и Кубком России

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о расстановке приоритетов между Альфа-Банк Российской Премьер-Лигой и Фонбет Кубком России. По словам функционера, первостепенная задача для калининградцев — хорошо проявить себя в чемпионате страны. В Кубке «Балтика» хочет пройти в весеннюю часть турнира.

«У нас на все матчи амбициозная задача — побеждать в каждом туре. На Кубок тоже есть задача, мы хотим пройти как минимум в весеннюю стадию, чтобы радовать наших болельщиков. Но в то же время прекрасно понимаем, что чемпионат является для нас первостепенной задачей», — сказал Измайлов в эфире телеканала «Матч ТВ».