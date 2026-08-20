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Нападающий «Краснодара» Мукаилов: тренироваться на одном поле с Кордобой — просто космос

Нападающий «Краснодара» Мукаилов: тренироваться на одном поле с Кордобой — просто космос
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Нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов высказался об игре в одной команде с форвардом сборной Колумбии Джоном Кордобой. Он назвал Кордобу лучшим нападающим в чемпионате России и лидером «Краснодара». Казбек признался, что пытается перенимать опыт иностранного форварда.

«Я стараюсь что-то брать от Кордобы. Это лидер не только нашей команды, но и всего чемпионата — лучший нападающий. Тренироваться с ним на одном поле — просто космос», — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам четырёх стартовых туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал четыре победы и лидирует в чемпионате.

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