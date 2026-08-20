Российский нападающий «Блю Стар» рассказал о бытовых условиях в клубе-чемпионе Шри-Ланки

Российский нападающий шри-ланкийского «Блю Стар» Алексей Шестернин рассказал о бытовых условиях жизни на Шри-Ланке.

– Расскажи о бытовых условиях на острове. Где ты живёшь, чем питаешься, как далеко база.

– Живу я, можно сказать, в ПГТ – если выражаться русским языком. Это западная сторона Шри-Ланки, сейчас здесь не сезон, хотя океан близко. Нет никакой туристической инфраструктуры, живут люди из рабочего класса. Еду, которую я могу съесть без вреда для здоровья – в плане остроты в первую очередь – тут могу купить в одном месте, в одном кафе. Так что всё в порядке. Клуб снимает дом на всех легионеров, у каждого своя комната.

База у нас простенькая, тут нет никаких изысков, но очень душевно. У клубов из Коломбо всё получше с материально-технической базой, — рассказал Шестернин корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.