Названы шесть неприкасаемых игроков для Жозе Моуринью в «Реале» — Cadena Ser

Издание Cadena Ser назвало шесть игроков, которые являются неприкасаемыми в «Реале» для нового главного тренера команды Жозе Моуринью. По данным источника, в этот список входят вратарь Тибо Куртуа, защитник Марк Кукурелья, полузащитник Джуд Беллингем и нападающие Килиан Мбаппе, Ян Диоманде и Винисиус Жуниор.

Сообщается, что Куртуа будет основным вратарём в своём девятом сезоне в «Реале», а Кукурелья станет ключевым игроком на левом фланге. В центре обороны тренер будет вносить некоторые изменения в течение сезона, поскольку у него есть несколько вариантов на эту позицию. Однако всё указывает на то, что защитники Дин Хёйсен и Ибраима Конате будут иметь преимущество на старте чемпионата. Также есть сомнения по поводу позиции правого защитника, поскольку ни Трент Александер-Арнольд, ни Дензел Думфрис не заслужили статус неприкасаемых.

В полузащите у «Реала» гораздо больше вариантов. «Сливочные» могут начать сезон с уругвайцем Федерико Вальверде и французом Орельеном Тчуамени или, если Моуринью захочет выбрать игрока иного типа, новичком Бернарду Силвой, который лучше контролирует мяч. Роль француза Эдуарду Камавинга, по данным источника, уменьшается и теперь носит скорее символический характер.

В атаке сомнений нет. Беллингем вернёт себе место на позиции атакующего полузащитника, а атаку доп