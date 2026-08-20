Валерий Кечинов: «Спартак» будет главным претендентом на золотые медали в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре красно-белых на старте сезона-2026/2027, а также назвал московскую команду главным претендентом на победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Пока игра «Спартака» оставляет у меня очень положительные эмоции. Видно, что команда идёт в правильном направлении. Я считаю, что они прогрессируют. Если дело так дальше пойдёт, «Спартак» будет главным претендентом на золотые медали в РПЛ», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четырёх стартовых турах «Спартак» набрал девять очков, уступив лишь «Краснодару» (1:2) в 3-м туре. Команда занимает третье место в турнирной таблице. В 5-м туре красно-белые примут на своём поле «Зенит», у которого также три победы и поражение в четырёх матчах.