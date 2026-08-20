Мор: как будет выглядеть «Реал» — загадка даже для мадридцев

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор высказался об ожиданиях от мадридского «Реала» в новом сезоне. Он заявил, что новая версия «сливочных» на данный момент является загадкой: в команде произошли большие перемены, и теперь непонятно, чего от неё ожидать.

«Как будет выглядеть «Реал» — загадка даже для мадридцев. В команде большие перемены. Если он и победит «Эспаньол», то это будет тяжёлая победа», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Текущим летом на пост главного тренера «Реала» был назначен Жозе Моуринью. Президент «сливочных» Флорентино Перес выиграл президентские выборы и был переизбран на новый срок.