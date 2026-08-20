Широков высказался о непредсказуемости и нестабильности «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков высказался о непредсказуемости и нестабильности московского клуба. Он отметил, что сейчас красно-белые находятся в чемпионской гонке. Однако ситуация может измениться в любой момент, считает Широков.

— Вам «Спартак» при Карседо нравится?

— «Спартак» — это «Спартак». Пять туров может быть одно, потом пять туров — другое. И так до конца чемпионата. Команда легко может уйти на зимний перерыв лидером, но, как у неё всё сложится весной, никто не знает, потому что это «Спартак». Поэтому по красно‑белым какие‑то прогнозы можно строить в мае. К сожалению для «Спартака», это так. Пока они в гонке.

— Приглашение испанца оправдало себя?

— Человек работает меньше года. Один специалист [Паоло Ваноли] был в команде, за полгода выиграл Кубок России и ушёл. Карседо выиграл трофей и остался, дай бог «Спартаку» и дальше так действовать, — приводит слова Широкова «Матч ТВ».