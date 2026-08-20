Российский легионер на Шри-Ланке: Мирлинд Даку респект под видео оставил, Чернышов писал

Российский нападающий шри-ланкийского «Блю Стар» Алексей Шестернин высказался о том, как обрёл популярность благодаря видео в соцсетях.

«Я вообще не ожидал, что получу какую-то медийную огласку. Просто выложил видео, решил для себя вести блог. Чтобы просто через год-два-пять-десять включить эти ролики и ощутить те самые эмоции, вернуться в то время, когда играл в чемпионате Шри-Ланки. В общем, цель была такая.

Но видео залетело – подписалось много народу, люди стали писать комментарии, 95% которых – исключительно поддержка и радость. В основном пишут мужчины моего возраста, что я реализовал мечту каждого дворового пацана из нашего поколения. Это очень заряжает!

Из знаменитостей – Мирлинд Даку мне респект под видео оставил. Ну вот, человека продали в «Спартак». Место центрфорварда в «Рубине» свободно. Я готов! Вы знаете, как меня найти. Пишите. Шучу! А если серьёзно, то писал Андрей Чернышов, его с индийским футболом связывают крепкие отношения. Хотел бы поиграть под его руководством, сейчас он тренирует ко