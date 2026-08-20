«Вы хотите занять первое место без нападения?» Роман Широков — о ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков скептически оценил шансы армейцев на борьбу за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027.

— Не слишком рискованно поступил ЦСКА, сделав ставку на молодого тренера?

— Смотря что они хотят. Борьба за самые высокие места — это слова. За какие высокие места? За первое место? За счёт чего? Вы хотите занять первое место без нападения? Когда ЦСКА последний раз боролся за первое место? Они могут идти первые полгода в тройке, что-то там фантазировать, но я что-то не помню, чтобы они были реальными претендентами на первое место. Для меня загадка, как они будут бороться за самые высокие места с таким комплектованием, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В летнее трансферное окно состав ЦСКА пополнил только голкипер Максим Бориско из калининградской «Балтики». После четырёх туров команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с восемью очками.