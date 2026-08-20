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Воспитанник «Краснодара» Мукаилов: даже если таланта нет, труд в академии воздастся

Воспитанник «Краснодара» Мукаилов: даже если таланта нет, труд в академии воздастся
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Футболист «Краснодара» Казбек Мукаилов высказался об академии южного клуба. По его словам, основной фактор успеха — упорный труд.

— В чём секрет академии «Краснодара»?
— Дисциплина. В академии всё по распорядку, всё строго, как это и должно быть для подрастающего поколения.

— Что нужно молодому футболисту, чтобы пройти академию и стать игроком основной команды?
— Упорный труд — и всё получится. Нужно не отвлекаться, а только тренироваться. У молодых есть много соблазнов, но на них нельзя обращать внимания. Академия сама от этого оберегает, но бывают выходные — это уже от самого человека зависит. Но нас всех настраивают на дисциплину. Даже если таланта нет, упорный труд в академии «Краснодара» воздастся, — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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